Пашинян и армянство в жажде привязать экономику к нижнему белью Ким Кардашьян
Вокруг американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян разгорается скандал. Причиной этого кандала стало корректирующее белье Skims, линейку которого недавно выпустила Ким Кардашьян.
После выпуска этой линейки корректирующего белья Ким Кардашьян заявила, что думает над тем, как способствовать созданию рабочих мест в Армении.
«Через две недели еду в Армению. Буду думать, как помочь развитию торговой сферы и созданию рабочих мест для армян, включая продвижение продукции Skims в будущем», - написала она в Твиттере, отвечая на заявление Никола Пашиняна.
Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая недавно перед представителями армянской диаспоры призвал их делать инвестиции в экономику Армении.
Однако в этот вопрос вмешался Армянский национальный комитет Америки, который обвинил телезвезду в лицемерии, так как она наладила производство своего белья в Турции.
В Твиттере представители комитета предложили Ким Кардашьян перенести производство белья в Армению. Однако она решила не рассматривать это предложение и поспешила оправдаться: ее решение обусловлено исключительно вопросами бизнеса.
Знаменитость также отметила, что она выступает против дискриминации кого-либо или же целой нации.
Однако армяне не приняли попыток Кардашьян оправдаться.
«Ким, ты платишь стране, отрицающей геноцид армян. Ты даешь работу ее жителям и улучшаешь местную экономику вместо того, чтобы заниматься этим в Армении. Ни одна армянка бы так не поступила», «Возьми уже ответственность за свои слова!», «Ким совсем наплевать на Армению» - так отреагировали армяне на заявления телезвезды.