Пашинян и армянство в жажде привязать экономику к нижнему белью Ким Кардашьян

Вокруг американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян разгорается скандал. Причиной этого кандала стало корректирующее белье Skims, линейку которого недавно выпустила Ким Кардашьян.

После выпуска этой линейки корректирующего белья Ким Кардашьян заявила, что думает над тем, как способствовать созданию рабочих мест в Армении.

«Через две недели еду в Армению. Буду думать, как помочь развитию торговой сферы и созданию рабочих мест для армян, включая продвижение продукции Skims в будущем», - написала она в Твиттере, отвечая на заявление Никола Пашиняна.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая недавно перед представителями армянской диаспоры призвал их делать инвестиции в экономику Армении.