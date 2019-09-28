И здесь, в столице земли Баден-Вюртемберг, тоже, помимо медалей, будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Напомним, что две олимпийские лицензии в активе Федерации гимнастики Азербайджана уже имеются. Их на ЧМ в Баку в упорнейшей борьбе завоевали Зохра Агамирова и групповая команда. Удастся ли азербайджанским гимнастам пополнить лицензионную копилку в Штутгарте?

Не успели отгреметь фанфары успешного для Азербайджана бакинского чемпионата мира по художественной гимнастике, как взоры мировой гимнастической общественности устремились в сторону немецкого Штутгарта, где 4 октября стартует 49-й чемпионат планеты по гимнастике спортивной.

Сборная Азербайджана уже находится в Германии. Нашу команду на важнейшем соревновании представят Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и Марина Некрасова.

Система отбора на Олимпиаду достаточно сложная. Начнем с того, что по три команды (по 4 спортсмена в каждой) у мужчин и женщин уже попали в Токио благодаря успешному выступлению на чемпионате мира 2018 года в Дохе. У мужчин это Китай, Россия и Япония, у женщин – США, Россия и Китай. В Штутгарте лицензии завоюют еще по 9 команд. Они определятся по итогам квалификации в многоборье. Таким образом, будут известны уже 48 гимнастов и 48 гимнасток, которые отправятся будущим летом в Японию.

В многоборье будут разыгрываться и индивидуальные лицензии. И именно здесь главный шанс азербайджанских спортсменов добыть путевку на Олимпиаду. В квалификации на кону будут стоять 12 путевок у мужчин и 20 – у женщин. Но в индивидуальной борьбе за лицензии не будут участвовать представители тех 12 стран, спортсмены которых попали на Олимпиаду через командный турнир. В связи с этим у азербайджанских спортсменов есть неплохие шансы пробиться на Игры через многоборье. Какое именно место надо для этого занять пока сказать сложно, ведь многое будет зависеть и от результатов командного первенства.

Тут следует добавить, что в индивидуальном отборе через многоборье лицензию может получить лишь один спортсмен и одна спортсменка от страны.

Сложнее будет завоевать билет в Токио в отдельных финалах (шесть у мужчин и четыре у женщин). В каждом из финалов будет разыграно по 3 лицензии. В конкурсе за лицензии опять-таки не будут участвовать спортсмены 12 лучших команд, а также те, кто пробился индивидуально через многоборье. Тем не менее конкуренция за олимпийские квоты в финале обещает быть очень высокой.