Досрочные парламентские выборы начались в Австрии

Часть участков уже открылась, другие начнут работать с 10:00 (12:00 по Баку) по местному времени. Планируется, что к 17:00 голосование по всей стране завершится, передает РИА Новости.

В Австрии проходит голосование на досрочных выборах в Национальный совет, сообщают информагентства.

Для прохождения в Национальный совет партия должна набрать более 4% голосов избирателей, передает ТАСС.

Прогнозы предсказывают лидерство Австрийской народной партии во главе с Себастьяном Курцем (33-34% голосов). Кроме того, в Национальный совет, вероятно, пройдут социал-демократы (22%), Австрийская партия свободы (20%), а также «Зеленые» (13%) и правые либералы из NEOS (8%).

Напомним, весной Себастьян Курц ушел в отставку после публикации скандальной видеозаписи с «русской племянницей олигарха». Правительство возглавила глава конституционного суда Бригитте Бирляйн, которая стала первой женщиной-канцлером Австрии.