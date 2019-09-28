В связи с этим глава Белого дома опубликовал в своем Twitter видеообращение.

В настоящее время на кону стоит судьба Соединенных Штатов, сказал президент США Дональд Трамп, комментируя попытку законодателей-демократов добиться его импичмента.

Сегодняшние действия демократов являются «огромным обманом в истории американской политики», сказал он. «Они хотят забрать ваше оружие, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все», — отметил Трамп, добавив, что его команда «никогда не позволит этому случиться», пишет РБК.

Американский лидер также заявил, что «ни в какой форме и ни в каком виде» не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, «охота» на ведьм должна в ближайшее время закончиться.

Глава США в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются «осушить болото» («осушить болото» — один из лозунгов президента Трампа), потому что «на кон поставлена страна».

Трамп подчеркнул, что сообщение информатора о его телефонном разговоре с Зеленским 25 июля «полностью отличается от истины и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины».

24 сентября глава палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого стала информация о попытке Трампа заставить Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.