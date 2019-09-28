Горькое признание Мамедъярова о провале переговоров по Карабаху

В течение последних 12 месяцев в урегулировании карабах ского конфликта не было достигнуто прогресса, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

"Важно отметить, что с прошлогодней общеполитической дискуссии ГА ООН не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта, несмотря на прямые контакты лидеров двух государств и встречи глав МИД в течение последних двух лет", - сказал Мамедъяров, передает ТАСС.

По его мнению, причиной этого является "явное отсутствие искренней заинтересованности у руководства Армении в мирном урегулировании": "Ереван, наоборот, своими заявлениями и действиями подрывает этот процесс и препятствует попыткам как можно скорее найти мирное решение".

"Азербайджан по-прежнему настроен на скорейшее политическое урегулирование конфликта", - подчеркнул Мамедъяров, отметив, что "переговорный процесс не может продолжаться вечно", а также не должен "ущемлять неотъемлемое право на самооборону, согласно Уставу ООН и международному праву".