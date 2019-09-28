У берегов Йемена пропал паром с 55 пассажирами

Паром, на борту которого находятся 55 человек, пропал с радаров после выхода из порта в йеменской провинции Эль-Махра, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление йеменского агентства Saba.

Паром вышел из порта еще в среду, однако не дошел до пункта назначения на острове Сокотра.

По словам представителей местных властей, информацию о пропавшем пароме уже передали коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая в целях усиления безопасности и борьбы с контрабандой присутствуют в восточных провинциях Йемена. Начата поисково-спасательная операция.