Начинается новая революция в Египте: массовые аресты, заблокированы соцсети

Фархад Мамедов, отдел информации 11:31

Вторая волна протестов против президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси началась в Египте 27 сентября. Десятки тысяч людей вышли на улицы Каира, Александрии и других городов, требуя отставки президента, сообщает "Аль-Джазира". Демонстрации продолжились и на следующий день, 28 сентября. Митингующие протестовали против коррупции и ухудшения экономической ситуации в стране. По словам очевидцев, власти направили дополнительные войска и полицию в крупнейшие города страны. В Каире полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. В то же время в Александрии прошел митинг сторонников президента ас-Сиси, многие из них прибыли из Каира и других городов страны.

Отметим, что первая волна протестов началась в Египте 21 сентября. Haqqin.az подробно информировал читателей о причинах и развитии событий. Инициатором волны протеста является бежавший из страны египетский бизнесмен Мухаммед Али, который опубликовал ряд видеозаписей, где обвинил президента Египта и руководство армии в коррупции. Эти видеозаписи в интернете собрали миллионы просмотров. Подобные протесты являются редким явлением для сегодняшнего Египта, поскольку военные, которые захватили власть в 2013 году и свергли исламистов, фактически запретили протесты в стране. Ассошиэйтед Пресс сообщает, что правоохранительные органы Египта задержали около 2 тысяч участников массовых демонстраций, которые прошли в Каире и других городах. Организаторы, однако, призывают к новым митингам против ас-Сиси. Крупные провайдеры в Египте заблокировали доступ к Facebook и популярным мессенджерам, а также независимым новостным сайтам. Полиция в крупных городах запретила людям собираться в группы.