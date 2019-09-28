Начинается новая революция в Египте: массовые аресты, заблокированы соцсети
Вторая волна протестов против президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси началась в Египте 27 сентября. Десятки тысяч людей вышли на улицы Каира, Александрии и других городов, требуя отставки президента, сообщает "Аль-Джазира". Демонстрации продолжились и на следующий день, 28 сентября.
Митингующие протестовали против коррупции и ухудшения экономической ситуации в стране.
По словам очевидцев, власти направили дополнительные войска и полицию в крупнейшие города страны. В Каире полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. В то же время в Александрии прошел митинг сторонников президента ас-Сиси, многие из них прибыли из Каира и других городов страны.
Отметим, что первая волна протестов началась в Египте 21 сентября. Haqqin.az подробно информировал читателей о причинах и развитии событий. Инициатором волны протеста является бежавший из страны египетский бизнесмен Мухаммед Али, который опубликовал ряд видеозаписей, где обвинил президента Египта и руководство армии в коррупции. Эти видеозаписи в интернете собрали миллионы просмотров. Подобные протесты являются редким явлением для сегодняшнего Египта, поскольку военные, которые захватили власть в 2013 году и свергли исламистов, фактически запретили протесты в стране.
Ассошиэйтед Пресс сообщает, что правоохранительные органы Египта задержали около 2 тысяч участников массовых демонстраций, которые прошли в Каире и других городах. Организаторы, однако, призывают к новым митингам против ас-Сиси.
Крупные провайдеры в Египте заблокировали доступ к Facebook и популярным мессенджерам, а также независимым новостным сайтам. Полиция в крупных городах запретила людям собираться в группы.
А между тем находящийся в Европе Мухаммед Али продолжает сотрясать Египет, публикуя разоблачительные видео. В начале сентября в своем блоге он рассказал о масштабных хищениях, совершенных египетской правящей элитой. До бегства в Испанию на протяжении 15 лет бывший субподрядчиком минобороны Египта Мухаммед Али рассказал, как его фирма при помощи взяток могла заполучать крупные контракты, а также как ас-Сиси и его окружение за счет бюджетных средств возводят себе роскошные дворцы и особняки, что не вписывается в кампанию ас-Сиси «экономика должна быть экономной».
Благодаря смешению популистской риторики и инсайдерской информации видеозаписи Мухаммеда Али быстро набирают популярность среди исламистов и демократов. Обнародование конкретных фактов касательно роскошного образа жизни правящей элиты Египта способствует нарастанию гнева в стране, где более 30 процентов населения находятся у черты бедности и вынуждены соблюдать режим строгой экономии, согласно условиям кредита в 12 миллиардов долларов, предоставленного Международным валютным фондом.