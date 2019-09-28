В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля Салмана

По словам официального представителя полицейского департамента Мекки, генерал аль-Фагм был застрелен в субботу вечером в доме своего друга.

Согласно информации, охранник короля поехал в Джидду, чтобы навестить друга Турки бен Абдель Азиза ас-Сабти. Там у него произошел конфликт с еще одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух вышел из дома и вернулся уже с оружием, открыв беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.

Телохранитель получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Пострадали еще два человека, в том числе хозяин дома и филиппинский рабочий. Преступник отказался сдаться и был застрелен сотрудниками правопорядка. В результате перестрелки ранены пятеро полицейских.

Генерал Абдель Азиз аль-Фагм много лет работал с саудовскими монархами, был личным телохранителем покойного короля Абдаллы, потом охранял короля Салмана и считался одним из лучших в своем деле в мире.