Джавада Зарифа не пустили к умирающему в США иранскому дипломату

Накануне главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, находящегося в Нью-Йорке, куда он прибыл на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, не пустили в больницу к умирающему от рака постоянному представителю Ирана при ООН Маджиду Тахт-Раванчи.

«Благодаря технологиям я смог увидеть и поговорить с вот уже на протяжении 40 лет моим другом и нашим постпредом при ООН Тахт-Раванчи, который находится в больнице в Нью-Йорке всего в нескольких улицах от меня», - написал Зариф в Twitter.

Пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи также в Twitter пояснил, что до больницы, где лечится Тахт-Раванчи, от штаб-квартиры ООН можно очень быстро дойти пешком, однако Зарифу и другим членам иранской делегации американскими властями запрещено заходить даже на такое короткое расстояние.