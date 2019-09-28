Смертельное ДТП в Джалилабаде

Отдел информации

В Джалилабаде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, авария произошла в утренние часы на территории села Дяляли.

Согласно информации, автомобиль Mercedes C (госномер 10МК 791) потерял управление и перевернулся.

В результате на месте ДТП погиб 39-летний Эмин Алибейли. Водитель автомобиля, а также трое пассажиров - жители Масаллы Хатира Дадашева, ее дочь  Хаяля и Эльмин Алибейли госпитализированы с различными травмами. Ввиду тяжелого состояния водителя автомобиля он отправлен в одну из больниц Баку. 

В связи с фактом ведется расследование.

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