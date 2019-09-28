Генеральный директор британской нефтяной компании ВР Роберт Дадли намерен покинуть свой пост, сообщает Sky News. По данным телеканала, 64-летний бизнесмен уже провел консультации на этот счет с председателем совета директоров компании Хельге Лундом.

Официально об уходе Дадли может быть объявлено до конца октября, сам процесс отставки может растянуться на 12 месяцев. Основными претендентами на место Дадли считаются исполнительный и финансовый директоры ВР Бернард Луни и Брайан Гилвари.

Роберт Дадли дольше всех среди руководителей крупных нефтяных компаний мира занимает свой пост. Он возглавил ВР в 2010 году — сразу после аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. С 2003 по 2008 годы Роберт Дадли возглавлял ТНК-ВР, бывшую третьей по величине частной нефтяной компанией России. В 2013 году Дадли вошел в совет директоров «Роснефти», которая приобрела ТНК-ВР.