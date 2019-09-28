«Рональд Рейган» попал в «ловушку» в Южно-Китайском море

Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов. Кадр был сделан 28 сентября.

Авианосец военно-морских сил США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в столицу Филиппин Манилу.

«Это спутниковое фото становится настоящим позором для ВМС США… Мы послали пять своих кораблей, чтобы организовать настоящую осаду USS Ronald Reagan. В итоге «Рональд Рейган» оказался в нашей ловушке», — цитирует китайские СМИ «Военное обозрение».

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Китая Рен Гоцян в связи с публикацией снимка заявил, что американский корабль был направлен в регион для демонстрации силы США. Он заверил, что китайские военные продолжат выполнять свои обязанности, защищая суверенитет и безопасность государства.

В свою очередь, представитель Седьмого флота ВМС США, в зону которого входит западная часть Тихого океана, коммандер Риэнн Моммсен отказалась подтвердить информацию о местонахождении авианосца, передает The Japan Times. По ее словам, в настоящее время корабль выполняет рутинные задачи.