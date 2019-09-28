«Рональд Рейган» попал в «ловушку» в Южно-Китайском море
Авианосец военно-морских сил США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в столицу Филиппин Манилу.
Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов. Кадр был сделан 28 сентября.
«Это спутниковое фото становится настоящим позором для ВМС США… Мы послали пять своих кораблей, чтобы организовать настоящую осаду USS Ronald Reagan. В итоге «Рональд Рейган» оказался в нашей ловушке», — цитирует китайские СМИ «Военное обозрение».
Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Китая Рен Гоцян в связи с публикацией снимка заявил, что американский корабль был направлен в регион для демонстрации силы США. Он заверил, что китайские военные продолжат выполнять свои обязанности, защищая суверенитет и безопасность государства.
В свою очередь, представитель Седьмого флота ВМС США, в зону которого входит западная часть Тихого океана, коммандер Риэнн Моммсен отказалась подтвердить информацию о местонахождении авианосца, передает The Japan Times. По ее словам, в настоящее время корабль выполняет рутинные задачи.