Оппозиция Египта: «Ас-Сиси – сын марокканской еврейки»

Участники оппозиционных демонстраций в Египте против президента Абдель Фаттаха ас-Сиси утверждают, что одной из причин тесных связей нынешнего египетского режима с Израилем является то, что мать главы египетского государства - марокканская еврейка. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Согласно информации, инициатор манифестаций, бежавший из Египта предприниматель Мухаммед Али в опубликованных им видеороликах представил документы, которые, как утверждается, были выданы властями Марокко. В них указано, что мать президента Малика Титани приняла гиюр (обращение нееврея в иудаизм). Более того, дяди ас-Сиси якобы были высокопоставленными офицерами израильской армии.

Однако, пишет израильское издание, мать ас-Сиси, скончавшуюся в 2015 году, звали Соад Ибрагим.

Главное управление безопасности Марокко выступило с официальным опровержением заявлений Али: «Документы, распространяемые некоторыми иностранными социальными сетями, – фальшивка».

«Согласно этим ложным утверждениям, документы гражданке Марокко, перешедшей в иудаизм, выданы нашим управлением. Однако речь идет о фальсификации и подлоге. Начато расследование, которое установит виновных», - заявляет управление.

NEWSru.co.il отмечает, что противники ас-Сиси и ранее обвиняли его в благоволении к евреям. Основанием для этого стало решение о восстановлении объектов еврейского наследия и обещание построить новые синагоги, если евреи египетского происхождения решат вернуться в Египет.