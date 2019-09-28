Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 13:05

25 лет назад, 28 сентября 1994 года, ночью в водах Балтийского моря на маршруте Таллинн — Мариехамн — Стокгольм затонул паром «Эстония», на борту которого было около 1000 человек. 95 из них погибли, 757 пропали без вести, спасены 137 пассажиров судна. Прошло четверть века, но тайна этой катастрофы до сих пор покрыта мраком неизвестности.

Сразу после катастрофы появилось несколько версий. Официальная гласила, что по ходу движения в условиях сильного ветра и волн оторвался визор — треугольная часть в носовой части корпуса, обычно при погрузке открывающаяся для въезда автотранспорта на нижнюю грузовую палубу. Вода хлынула внутрь и паром начал терять остойчивость, а через примерно 40 минут затонул на глубине 70 метров. По материалам обследования визора, после катастрофы поднятого на поверхность, следственная группа пришла к выводу, что эта часть оторвалась от корпуса вследствие конструктивных недостатков. Иными словами, в результате производственного брака. Но в прессе того времени — в Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии прозвучала иная версия: будто бы на автомобильной палубе тайно перевозился некий груз, который и послужил причиной трагедии. Писали и о возможном взрыве, чтобы скрыть контрабанду радиоактивного материала, или военных технологий. Надо сказать, что 1994 год был годом вывода советских войск с территории стран Балтии. Ушлые офицеры из покидающих Балтию войск в условиях неизвестности спешно торговали всем, чем можно. Примерно, как в Германии. И версия о тайном грузе, естественно, привлекла особое внимание журналистов. Одна из тех, кто посвятил долгие годы собственному расследованию катастрофы «Эстонии» - немецкая журналистка Юта Раабе. Она профессионал, работавшая в крупных медиа, не оставляет надежды пролить свет на загадочные обстоятельства произошедшего. Расследуя все, что связано с этим, она сняла 14 документальных и один художественный фильм о трагедии. После катастрофы комиссия и правительства Швеции и Финляндии приняли решение залить останки судна бетоном, позже согласившись все же засыпать гравием. При этом был введен запрет на погружение и продолжение обследования «Эстонии». Тем не менее Юта Раабе погружалась на дно, пока в 2000 году шведские власти не выдали ордер на ее арест и не запретили ей въезд на территорию страны. 21 год назад во Франции начался суд по выяснению причин крупнейшей катастрофы ХХ века. Решения Парижского суда до сих пор ждут родственники и семьи погибших. Действия суда журналистка считает пристрастными. Судья, например, считает, чтобы двигать судебный процесс вперед, нужно согласие всех родственников жертв катастрофы. Шведские семьи, близкие которых погибли или пропали без вести, обращались в Европейский суд по правам человека. Но получили отказ. Иск отклонил судья из Эстонии, то есть из заинтересованной страны, что само по себе противоречит законному порядку.