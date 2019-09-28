Иран обвинил США в начале кибервойны

Кибератаки США против иранских ядерных объектов, осуществленные ранее, могли бы привести к миллионным жертвам, сказал в интервью американскому телеканалу NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Идет кибервойна. США начали эту кибервойну, атаковав наши ядерные объекты крайне опасным безответственным способом, который мог бы убить миллионы людей", - сказал Зариф, упомянув, в частности, вирус StuxNet, примененный против Ирана.

По его словам, Иран втянут в кибервойну, однако "любую войну, которую развязали США, они же не смогут закончить".