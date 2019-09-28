Глава клиники предлагает освободить частный медсектор от налогов

Реализация налоговых реформ, обеспечение прозрачности в этой сфере и борьба с теневой экономикой положительно влияют на все сферы экономики страны. Значительная часть растущих налоговых поступлений направляется на улучшение благосостояния населения, что с удовлетворением воспринимается жителями страны. В свою очередь улучшение условий жизни людей неизбежно связано с улучшением качества оказываемых им медицинских услуг, в том числе и частного медицинского сектора.

«Серьезный этап развития частного медицинского сектора в Азербайджане начался в период 2013-2017 годов, когда благоприятные экономические условия создали возможность для роста инвестиций. Тогда в эту сферу были вложены крупные инвестиции, завезено современное медоборудование. В частном секторе были созданы центры реанимации детей и новорожденных, кардио- и нейрохирургии, современной реанимации, способные конкурировать с ведущими клиниками Турции и Западной Европы. Были внедрены новшества инвазивной хирургии, из-за границы стали возвращаться врачи-азербайджанцы, высококвалифицированные иностранные специалисты проводили в стране уникальные операции, а медицинский туризм в другие страны, можно сказать, был остановлен.

Этому способствовало также низкая стоимость медуслуг по сравнению с другими странами, высокая зарплата врачей. Цены на медицинские процедуры были определены с учетом платежеспособности населения, которое освоилось с данными расценками. Однако изменения в законодательстве, связанные с начавшимися с конца прошлого года масштабными налоговыми и таможенными реформами, серьезными мерами против теневой экономики, не учли особенностей медицинской сферы.

Выяснилось, что частный медицинский сектор к этому не готов. К сожалению, разгул налички сбил с пути многих в частном секторе, в том числе и в медицине.

Компании, занимающиеся продажей медицинских препаратов и изделий, стали применять к своим ценам НДС, что привело к росту цен в этой сфере на 20-25%, выросла также зарплата персонала с соответствующими выплатами в Фонд соцзащиты и привлечением к НДС этой суммы. Все это привело к увеличению себестоимости медуслуг, доведя ее до установившейся ранее цены на медицинские услуги с учетом НДС. И теперь оказание медуслуг по этим ценам оказалось делом нерентабельным. Частные клиники встали перед выбором: или повышать цены на свои услуги, или продолжать их с использованием некачественных препаратов и изделий.

Из-за отсутствия в стране производства медицинских принадлежностей, приборов и препаратов 99% этих средств завозится из-за рубежа. Тут и малый срок амортизации медприборов, и защита населения от роста цен, выше приемлемых для него, и потребность в высокопрофессиональных специалистах, и высокая налоговая нагрузка по сравнению с другими странами. Все эти причины и привели к тому, что данный сектор потерял привлекательность для инвесторов, следовательно, и перспективность.

По статистике Всемирного банка, за 2018 год уровень налогооблагаемости в Азербайджане составлял 40,8%. Для сравнения отметим, что в Грузии этот показатель составил 9,9%, в Армении - 18,5%, в Казахстане – 29,4%, в Узбекистане – 32,1%, а для стран Центральной Европы и Балтики средний показатель - 38,5%. Во многих развитых странах мира, в том числе в США, Германии, Франции, Южной Корее медицинский сектор вообще освобожден от НДС».