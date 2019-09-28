В Кнессете сегодня прошла закрытая для СМИ встреча рабочих групп партии "Ликуд" и блока "Кахоль Лаван", которая длилась около двух часов. Судя по опубликованным данным, очередной этап переговоров завершился безрезультатно, сообщает NEWSru.co.il.

В "Ликуде" заявили, что представители "Кахоль Лаван" не готовы принимать никаких решений, пока Бени Ганц находится за границей. В "Кахоль Лаван" обвиняют партию Нетаньяху в неуступчивости и нежелании идти на какие-либо компромиссы по вопросу ротации. Обе стороны выразили разочарование по поводу этого этапа переговов.

Накануне "Ликуд" распространил заявление, согласно которому партия Нетаньяху готова на переговоры о создании правительства национального единства на основе предложения президента.

Если переговоры с "Кахоль Лаван" не увенчаются успехом, Нетаньяху вернет мандат на формирование коалиции президенту Реувену Ривлину. При этом в "Ликуде" уверены, что Ривлин не передаст мандат Бени Ганцу, так как у того нет шансов сформировать коалицию, и сразу объявит, что в течение трех недель любой депутат Кнессета может попытаться сформировать коалицию. Если ни одному депутату не удастся этого сделать, новые внеочередные выборы состоятся через 90 дней.