Борис Джонсон извинился перед королевой Британии

«Суд пришел к выводу, что решение посоветовать Ее Величеству приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно приводило к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования», – цитирует издание решение судьи.

Королева, по информации издания, была чрезвычайно обеспокоена предложением премьера приостановить работу парламента еще до решения Верховного суда. После того как суд вынес свой вердикт, доверие между канцелярией премьера и Букингемским дворцом было еще более подорвано.

Сам Джонсон в интервью BBC отказался комментировать эту тему.