Иран потребовал от США $50 миллиардов

США должны выплатить Ирану $50 миллардов в качестве возмещения за ущерб от санкций, чтобы Тегеран вернулся к ядерной сделке. Об этом сказал секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

"Если американцы хотят восстановить ядерную сделку, то мало только самим вернуться к ней, они также должны выплатить по меньшей мере $50 млрд в качестве компенсации за ущерб от санкций", - цитирует Резаи агентство ISNA.

Резаи отметил, что Вашингтон своими ограничительными мерами хочет обрубить торговые связи страны и добиться ее блокады. Он также считает, что американская сторона обвиняет Тегеран в атаках, потому что не хочет признавать, что удары по объектам в Саудовской Аравии были нанесены хуситами.

Отметим, что ранее спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил, что США оценивают потери Ирана от нефтяных санкций в 50 миллиардов долларов.