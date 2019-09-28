Иран потребовал от США $50 миллиардов

США должны выплатить Ирану $50 миллардов в качестве возмещения за ущерб от санкций, чтобы Тегеран вернулся к ядерной сделке. Об этом сказал секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

Мохсен Резаи

"Если американцы хотят восстановить ядерную сделку, то мало только самим вернуться к ней, они также должны выплатить по меньшей мере $50 млрд в качестве компенсации за ущерб от санкций", - цитирует Резаи агентство ISNA.

Резаи отметил, что Вашингтон своими ограничительными мерами хочет обрубить торговые связи страны и добиться ее блокады. Он также считает, что американская сторона обвиняет Тегеран в атаках, потому что не хочет признавать, что удары по объектам в Саудовской Аравии были нанесены хуситами.

Отметим, что ранее спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил, что США оценивают потери Ирана от нефтяных санкций в 50 миллиардов долларов.

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