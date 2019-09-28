В Казахстане в Алма-Атинской области произошел несчастный случай: 14-летняя девочка умерла от взрыва смартфона. Это произошло из-за того, что несовершеннолетняя уснула рядом с телефоном, который поставила на зарядку, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в ночь на 29 сентября. Девочка слушала музыку на заряжающемся телефоне, лежащем рядом с ее головой. В процессе она не выключила устройство и заснула. Ближе к утру батарея гаджета не выдержала и взорвалась, а подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.

Первыми свидетелями происшествия стали родители несовершеннолетней, после чего они сразу позвонили в полицию. Уточняется, что сотрудники полиции не обнаружили на теле школьницы признаков насилия, и квалифицировали ее гибель как несчастный случай.