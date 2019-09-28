Синоптики рассказали о погоде на завтра
В понедельник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Ночью на полуострове ожидается 16-19 градусов тепла, днем 21-25, в Баку ночью 17-19, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность - 60-70%.
В регионах Азербайджана также в основном без осадков. Однако вечером в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, ветер северный.
Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.