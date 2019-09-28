Полиция Баку комментирует информацию о столкновении с инвалидами Карабаха

«Распространившаяся в соцсетях информация о том, что сотрудники полиции оказывают давление на инвалидов карабахской войны, не соответствует действительности. Главное управление полиции города Баку расследовало инцидент, участие полиции в конфликте не получило своего подтверждения».

Как передает haqqin.az, об этом глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев заявил в своем разъяснении по поводу того, что 28 сентября начальник смены Управления охраны нефтепроводов Государственной нефтяной компании сообщил в Call Center 102 о конфликте из-за незаконного строительства в поселке Баладжары Бинагадинского района.