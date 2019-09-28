Полиция Баку комментирует информацию о столкновении с инвалидами Карабаха
«Распространившаяся в соцсетях информация о том, что сотрудники полиции оказывают давление на инвалидов карабахской войны, не соответствует действительности. Главное управление полиции города Баку расследовало инцидент, участие полиции в конфликте не получило своего подтверждения».
Как передает haqqin.az, об этом глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев заявил в своем разъяснении по поводу того, что 28 сентября начальник смены Управления охраны нефтепроводов Государственной нефтяной компании сообщил в Call Center 102 о конфликте из-за незаконного строительства в поселке Баладжары Бинагадинского района.
«Согласно полученной информации, сотрудники 43-го отдела полиции Бинагадинского районного управления полиции выехали на место происшествия и предотвратили конфликт между сторонами», - отметил Гаджиев.
По словам Гаджиева, из-за того, что сотрудниками Управления охраны нефтепроводов Государственной нефтяной компании было остановлено строительство уроженцем Тертерского района Сарханом Мусаевым частного дома в охраняемой зоне ГНКАР, по зову Мусаева 15-20 инвалидов карабахской войны создали конфликтную ситуацию.
«В результате инцидента Мусаев, его знакомый Ахмед Султанахмедов и несколько сотрудников Государственной нефтяной компании получили различные травмы. По данному факту в 43-м отделе полиции ведется расследование».