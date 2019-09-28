Гонконг снова бурлит: протестующие сжигают флаг коммунистов фото; видео
В Гонконге нарастает напряженность между протестующими и стражами порядка. Демонстранты бросают в полицию бутылки с зажигательной смесью, камни и куски асфальта, те отвечают применением водометов и слезоточивого газа.
Беспорядки произошли у правительственного комплекса в районе Адмиралти, а также в ряде соседних кварталов. Манифестанты стали кидать в стражей порядка кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, перекрывать улицы, совершать поджоги, передает ТАСС.
Две станции метро были закрыты по соображениям безопасности, движение автобусов нарушено по ряду маршрутов.
Двое протестующих на глазах у восторженной толпы под громкие возгласы и аплодисменты сожгли флаг Коммунистической партии. Инцидент произошел на трамвайной остановке на улице Козвэй-Бэй, сообщает SCMP Hong Kong.
"Look at these scenes of petrol bombs, stones being thrown and sidewalks being ripped up" - tensions are rising in #HongKong between police and protesters.— Sky News (@SkyNews) September 29, 2019
On 1 October the People's Republic of China will celebrate its 70th anniversary: https://t.co/luo9fyGG9P pic.twitter.com/33mHIraRNX