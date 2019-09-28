В Гонконге нарастает напряженность между протестующими и стражами порядка. Демонстранты бросают в полицию бутылки с зажигательной смесью, камни и куски асфальта, те отвечают применением водометов и слезоточивого газа.

Беспорядки произошли у правительственного комплекса в районе Адмиралти, а также в ряде соседних кварталов. Манифестанты стали кидать в стражей порядка кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, перекрывать улицы, совершать поджоги, передает ТАСС.

Две станции метро были закрыты по соображениям безопасности, движение автобусов нарушено по ряду маршрутов.

Двое протестующих на глазах у восторженной толпы под громкие возгласы и аплодисменты сожгли флаг Коммунистической партии. Инцидент произошел на трамвайной остановке на улице Козвэй-Бэй, сообщает SCMP Hong Kong.