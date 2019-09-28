И Борису Джонсону грозит импичмент

По информации издания, такая возможность обсуждалась на встрече оппозиционных политиков в минувший четверг. Формальным поводом для этого назывался вынесенный 24 сентября вердикт Верховного суда, который признал незаконным приостановку Джонсоном работы парламента на пять недель, до середины октября, передает ТАСС.

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента, пишет The Sunday Times.

Предложение об импичменте Джонсона было разработано валлийской партией «Плайд камри», пишет Sunday Times. Утверждается, что уже в начале следующей недели оно может быть внесено на рассмотрение Палаты общин.

Если этой процедуре будет дан ход, то может начаться судебный процесс над премьер-министром. Джонсону может грозить уголовный срок.

Оппозиционные Лейбористская партия и Либерально-демократическая партия планируют обсудить вопрос импичмента в понедельник. Обе политические силы допускают любое развитие ситуации.

До этого импичмент не объявлялся ни одному британскому премьер-министру, последний раз подобная процедура запускалась в 1848 году, когда к суду за тайное соглашение с Россией пытались привлечь тогдашнего министра иностранных дел и будущего премьер-министра Генри Палмерстоуна.