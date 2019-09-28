Однако, как сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой Ричарда Дирлава, который в те годы возглавлял секретную разведывательную службу Великобритании (МИ-6), возражал он против войны в Ираке не из идеологических соображений, а потому, что получал многомиллионные взятки от бывшего главы Ирака Саддама Хусейна.

В статье The Daily Mail со ссылкой Дирлава говорится, что не только британские, но и американские разведывательные органы были в курсе этого: "Мы располагаем убедительными доказательствами, добытыми разведчиками США и Великобритании, что Ширак получил от Саддама Хусейна шесть миллионов долларов, которые вложил в президентские кампании 1995 и 2002 годов".

По данным разведки, политик получил деньги через посредников.

В 2003 году международная коалиция во главе с США вторглась в Ирак, в результате чего пал режим Саддама Хусейна. Жак Ширак, в то время президент Франции, выступил против военной кампании, пригрозив использовать право вето Парижа в Совете Безопасности ООН. В итоге операция началась без мандата ООН. Саддам Хусейн был повешен 30 декабря 2006 года. Его признали виновным по обвинению в массовом уничтожении жителей шиитской деревни аль-Дуджейль.