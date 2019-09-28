Около 20 тысяч человек пришли на согласованную акцию оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан на митинге. Задержаний на акции не было.

По данным «Белого счетчика» на 16:30 мск, в митинге принимают участие 24,3 тыс. человек.