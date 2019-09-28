Многотысячный митинг оппозиции в Москве обновлено 18:00
Около 20 тысяч человек пришли на согласованную акцию оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан на митинге. Задержаний на акции не было.
По данным «Белого счетчика» на 16:30 мск, в митинге принимают участие 24,3 тыс. человек.
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В Москве на проспекте Сахарова стартовал согласованный с властями митинг «Отпускай», организованный Либертарианской партией. Заявленная численность митинга — 20 тысяч человек, пишет издание «Медуза».
Участники акции требуют прекращения преследования фигурантов Уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Семеро фигурантов этого дела уже приговорены к срокам от двух до пяти лет лишения свободы. Еще с нескольких фигурантов обвинение было снято.
">«московского дела», «дела ФБК» и всех политзаключенных. По данным «Белого счетчика», к началу акции на проспекте Сахарова собрались девять тысяч человек.
Оппозиционный политик Алексей Навальный приехал на проспект Сахарова. Вместе с Навальным приехали его супруга Юлия и освобожденный из-под стражи волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло.
Как передает Интерфакс, движение на проспекте Академика Сахарова перекрыто. Со стороны Каланчевской улицы в створе проспекта установлены многочисленные рамки металлоискателей. Полицейские досматривают всех проходящих на акцию. Сотрудники полиции и митингующие ведут себя корректно. В переулках рядом с проспектом припаркованы автозаки и грузовики с ОМОН.
Среди пришедших на митинг - сторонники различных общественных и политических сил. Также среди участников популярны лозунги против коррупции.