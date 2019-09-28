Саркисов хотел скрыться в Азербайджане

Саркисов-Шлейхер, который во времена губернатора Вадима Потомского был подрядчиком в ряде финансируемых государством проектов, обвиняется в хищении 85 миллионов рублей. По данным следствия, Саркисов-Шлейхер по хитрой схеме вывел деньги и затем странным образом «потерял» их в Петербурге.

Железнодорожный районный суд Орловской области России рассмотрел дело бизнесмена армянского происхождения Артура Шлейхера. Как сообщает haqqin.az, бывший директор фирмы «321 ВСУ» Артур Шлейхер был известен в регионе под фамилией Саркисов, однако впоследствии он сменил ее.

Расследование дела Саркисова ведется с 2016 года, и 27 сентября этого года суд рассмотрел вопрос о возможности его ареста. За судом следили местные журналисты. Всего лишь неделю назад Саркисов провел пресс-конференцию, где заявил, что уголовное дело против него приостановлено. И заверил, что денег он не присваивал, а выдвинутые против него обвинения беспочвенны.

Однако через два дня Саркисов-Шлейхер был задержан, было подано ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Согласно материалам следствия, в 2016 году муниципальное предприятие «Орёлкортеплоэнерго», находящееся под юрисдикцией регионального правительства, без какой-либо необходимости подписало кредитное соглашение на 80 миллионов рублей с «321 ВСУ». Эти средства были предусмотрены для строительства социальных объектов в Орловской области. Деньги были перечислены на счет зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании и затем «исчезли».

Следствие обосновывает арест в качестве меры пресечения в отношении Шлейхера-Саркисова тем, что он может скрыться. Потому что он сменил фамилию «после совершения преступления» и пытался получить загранпаспорт на новую фамилию. Следствие предполагает, что Шлейхер готовился покинуть Россию и скрыться в Азербайджане.

На вопрос судьи, почему он сменил фамилию, Шлейхер-Саркисов сказал, что в детстве из-за своей фамилии «подвергался ксенофобии», но версию скрыться в Азербайджане назвал необоснованной. Он сказал, что является урожденным армянином (его отец - армянин, а мать - азербайджанка): «Там меня просто убьют».

На что следователь заметил: «Война между Азербайджаном и Арменией официально не объявлена. Фамилия Шлейхер не является армянской. Эта фамилия не помешает ему поехать в Азербайджан». Прокурор также поддержал этот аргумент, заявив, что у Шлейхера в России нет прочных социальных связей, он изменил фамилию и это дает ему возможность покинуть Россию и уехать в Азербайджан.

Выслушав обе стороны, суд обсудил ходатайство, не усмотрел оснований для ареста Шлейхера и освободил его...