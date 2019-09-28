Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при России в Сочи, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формулы-1».
Вторым финишную черту пересек его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал гонщик Ferrari Шарль Леклер (Монако), накануне выигравший квалификацию.
Теперь у Хэмилтона 321 очко в нынешнем чемпионате, он упрочил лидерство в личном зачете. Второе место занимает Боттас (249), третье – Леклер (215).