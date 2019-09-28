Суд разрешил называть лидера «Альтернативы для Германии» «фашистом»

Решение суда публикуют немецкие СМИ. Поводом для судебного разбирательства стала демонстрация в городе Айзенахе (Тюрингия), которая была заявлена организаторами как «протест против расистской АдГ и в особенности против фашиста Хёке», пишет Deutsche Welle.

Изначально в официальном ответе властей организаторам мероприятия использование слова «фашист» было запрещено. После получения документа организаторы акции обратились в суд, сославшись на свободу выражения мнений. При вынесении судебного решения использовались многочисленные цитаты из публикаций и выступлений Бьорна Хёке. Суд постановил, что запрет городских властей был незаконным.