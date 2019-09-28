Bloomberg: Над российской нефтедобычей нависла угроза
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче, пишет аналитик Bloomberg Джулиан Ли по мнению которого, потепление может оказать неблагоприятное влияние на север России, являющийся центром добычи в стране нефти и газа.
Аналитик Bloomberg, опираясь на статистические данные, отмечает, что начиная с 1980 года в последующие 30 лет несущая способность арктических фундаментов уменьшилась на 20 процентов, и предполагает, что эта тенденция будет прослеживаться и в дальнейшем, пишет «Лента.ру».
Эксперт посоветовал президенту РФ Владимиру Путину делать все возможное, чтобы остановить данное явление. Также, по его мнению, именно ухудшение ситуации с потеплением вынудило российскую сторону присоединиться к Парижскому соглашению о климате.
В свою очередь ученые Межправительственной группы экспертов по изменению климата выступили с докладом, в котором сообщили, что из-за глобального потепления в 2050 году более миллиарда человек столкнутся с угрозами, связанными с повышением уровня Мирового океана.