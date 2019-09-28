Отмечается, что вначале загорелась крыша строения. Видеозаписи из соцсетей показывают, что клубы дыма затянули практически весь город.

Сильный пожар возник на центральном железнодорожном вокзале Эль-Харамейн в саудовском городе Джидда. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В настоящее время несколько пожарных бригад пытаются локализовать очаг возгорания. Пострадали пять человек, сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на данные властей округа Мекка, административным центром которого является Джидда.

Вокзал в Джидде является узловой станцией для сверхскоростной железной дороги Эль-Харамейн. Она связывает два священных мусульманских города Мекку и Медину с самой Джиддой, которая является финансовым центром и крупным транспортным узлом Саудовской Аравии. На строительство Эль-Харамейн было потрачено около $7,3 млрд. Дорога была открыта в сентябре 2018 года.