В столице Франции проходит церемония национального прощания с бывшим президентом Жаком Шираком. Его гроб установлен в Доме инвалидов.

Тысячи французов пришли в собор Святого Людовика парижского Дома инвалидов, чтобы попрощаться с Жаком Шираком, который скончался в четверг в возрасте 86 лет. Похоронный кортеж прибыл к собору от улицы Турнон, где последние годы проживали супруги Ширак. Вдоль территории Дома инвалидов образовалась очередь из желающих проститься с Шираком.

Похороны состоятся 30 сентября. На них прибудут мировые лидеры, включая президента РФ Владимира Путина.

Жак Ширак умер 26 сентября на 87-м году жизни. Он был президентом Франции в 1995-2007 годах. До этого Ширак работал министром сельского хозяйства, премьер-министром и мэром Парижа.