«Это прозвучит невероятно, но я думаю, что мы хотим достичь орбиты менее чем через шесть месяцев», — заявил Маск.

Основатель компании SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Spaceship, в ходе которой рассказал, что вывод корабля на орбиту может произойти уже в течение ближайших шести месяцев.

По словам Маска, звездолет сможет доставлять людей на Луну и Марс.

«Звездолет обеспечит доступную доставку значительного количества грузов и людей, необходимых для строительства лунных баз и марсианских городов», — говорится в сообщении в аккаунте SpaceX в Instagram.

Длина корабля составляет 50 метров, диаметр — девять метров. Без топлива он весит 120 тонн и способен взять на борт 150 тонн грузов и доставить в нужную точку солнечной системы до 100 человек.

По его словам, корабль-прототип должен будет подняться в рамках первых испытаний на высоту около 20 км в течение ближайших одного-двух месяцев.

Изобретатель убежден, что космические перелеты в не очень далеком будущем станут так же доступны, как и авиаперелеты.