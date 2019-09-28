Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс видео
Основатель компании SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Spaceship, в ходе которой рассказал, что вывод корабля на орбиту может произойти уже в течение ближайших шести месяцев.
«Это прозвучит невероятно, но я думаю, что мы хотим достичь орбиты менее чем через шесть месяцев», — заявил Маск.
11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019
По словам Маска, звездолет сможет доставлять людей на Луну и Марс.
«Звездолет обеспечит доступную доставку значительного количества грузов и людей, необходимых для строительства лунных баз и марсианских городов», — говорится в сообщении в аккаунте SpaceX в Instagram.
Длина корабля составляет 50 метров, диаметр — девять метров. Без топлива он весит 120 тонн и способен взять на борт 150 тонн грузов и доставить в нужную точку солнечной системы до 100 человек.
По его словам, корабль-прототип должен будет подняться в рамках первых испытаний на высоту около 20 км в течение ближайших одного-двух месяцев.
Изобретатель убежден, что космические перелеты в не очень далеком будущем станут так же доступны, как и авиаперелеты.