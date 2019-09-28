Конгресс хочет узнать, о чем Трамп говорил с Путиным

Конгресс США намерен получить в свое распоряжение записи переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и с другими мировыми лидерами, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, передает Интерфакс.

"Полагаю, что здесь вопрос первостепенной важности - защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как полагал Трамп, приносил пользу собственной предвыборной кампании", - цитируют конгрессмена западные СМИ.

Шифф выразил решимость установить, скрывал ли что-либо президент от общественности.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников сообщила, что стенограммы некоторых разговоров Трампа с иностранными официальными лицами, в том числе с Путиным и членами саудовской королевской семьи, были помещены в секретную компьютерную систему.