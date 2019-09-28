Эйнулла Фатуллаев 20:04

В современной политологической науке теория дезинформации занимает особое место и играет своеобразную роль. Безусловно, опасная наука и опасное искусство. Но только в том случае, если слуховой аппарат запускается умелыми руками и золотыми устами. Несомненно, в век гибридных войн у любого государства должна быть налажена и отработана эта система, вызывающая цепную реакцию и лавинообразные последствия. Теория дезинформации препарируется и во внутриполитической борьбе. Скажем, умело запущенная демократами накануне выборов дезинформация о связях американского президента Трампа с русской разведкой по сей день преследует этого политика словно длинный шлейф неприятностей. Однако любая запущенная в общественное мнение дезинформация должна быть как минимум похожа на правду либо выглядеть истиной, и непременно должна преобразоваться в общественное информационное поле. Цифровая революция создала уникальный аппарат распространения слухов – социальные сети, которые ежеминутно стучатся в ваши двери. Включил айфон, и на волнах интернета слухи или дезинформация завоевывают ваши умы.

Однако аппарат дезинформации – опасная штука. При все популярности дезинформационного поля источник, работающий с этим аппаратом, рискует потерять не только репутацию, но и общественное доверие. После потери общественного доверия и реноме надежного источника информации аппарат перестает работать. Общество осознает – налицо обыкновенная диверсия. Все должно быть просчитано до мельчайших деталей. Скажем, источники, растиражировавшие недавно слухи о смерти президента Туркменистана, в первую очередь полагались на закрытый режим официальных информационных служб этой страны. И в чем-то ожидания и расчеты авторов дезинформации оправдались: в регионе долгие недели сохранялся ажиотаж вокруг отсутствия главы государства. И таких примеров в современных гибридных и кибервойнах целое множество. Азербайджанская оппозиция, особенно с недавних пор, взяла теорию дезинформации за концептуальную основую своей деятельности. Утки, перманентно запускаемые фронтистами, достигли точки апогея в последние месяцы. И Народному фронту вместе с Али Керимли не до сохранения репутации и спасения лица. Оппозиция проиграла главные сражения в своей долголетней, почти вечной политической борьбе. Вначале потенциальный протестный электорат, а сейчас уже и активная социальная база противников правительства Ильхама Алиева полностью похоронили надежды на возможность изменения политической ситуации, а потом распрощались и с несбыточной мечтой о смене власти. Оказавшись на периферии политсистемы, немогучая кучка оппозиционеров прибегает к априори провальным методам информационной борьбы. В общественном сознании укоренен образ сильной власти и сильного президента. Естественным путем политической борьбы этот образ разрушить не удается. Хотя прибегают к большой лжи, порой спекулируют объективными проблемами и манипулируют характерными для стран эсенговья недостатками несовершенной и до конца не сложившейся формации. Тщетно, укоренившийся образ сломать не удается. В своей страстной жажде добиться любой ценой иллюзии ослабления власти, ибо лишь в этом случае оппозиция рассчитывает вызвать центробежные силы и расшатать стержневой механизм политсистемы – системную стабильность, ПНФА стала прибегать к недозволенным средствам борьбы – нецензурной лексике и призывам к свержению власти. Впустую! Не работает! И вот в своей безрассудной тактике распространения «опасных» для власти слухов фронтовики стали прибегать к таким дезинформационным приемам, что начали вызывать всеобщий ропот и хохот. Причем центральной фигурой в этой машине распространения слухов является глава всех информационных ресурсов Керимли – Ганимат Захид. Оппозиция и в этом случае допускает роковую ошибку. Ведь уменьшая и без того зыбкое доверие к Ганимату Захиду как источнику информации, фронтисты подрывают основу основ – доверие к средствам массовой информации ПНФА. Безмозглые оппозиционеры сами всячески помогают власти и словно подыгрывают ей. Кто же после этого станет верить журналистским расследованиям Захида и его «обличительным репортажам»? Единожды солгавший…

Свежий пример. Несколько недель назад Ганимат Захид распространяет информацию о том, что президент Ильхам Алиев навсегда покинул страну. Затем неожиданно вносит коррективу: нет, оказывается, президент готовится передать власть первому вице-президенту. Спустя день еще одна сенсация: глава государства с тяжелым недугом госпитализирован в одной из зарубежных частных клиник. Часть сетевого сообщества даже поверила авантюристу. Уж кто-кто, только не глава всех информационных служб оппозиции станет разбрасываться непроверенной информацией, не так ли?! И что вы думаете? На фоне этих противоречивых сообщений спустя всего несколько часов президент появляется в прямом телевизионном эфире в полном здравии, хорошо отдохнувшим и в прекрасном настроении на встрече с главами зарубежных спецслужб. И как же Захид объясняет дезавуирование своих многочисленных уток одним появлением президента? А это не он! А кто? Двойник! Ха-ха-ха… Автор утки не понимает элементарных азбучных истин политтехнологии: чем сложнее и недоступнее по содержанию дезинформация, тем слабее ее информационное поле. Более того, стоит ли рисковать репутацией серьезного журналиста – расследователя антикоррупции, если какая-то информация может быть опровергнута мгновенно? После этого у читателя начинает вызывать подозрение любая информация и все расследования автора намеренной дезинформации. Но Захид продолжает в гнусной и свойственной ему аморальной форме тиражировать утки. Дальше – больше. Этот плут представляет ячмень на глазу президента как опасную болезнь… То есть вот так, на наших глазах, глашатай Керимли превращается в желтое омерзительное существо, которое искренне нарушает табу для порядочного человека. Хотя о какой порядочности может идти речь, если речь заходит о Ганимате Захиде?! Наши коллеги из газеты «Азадлыг» по сей день с горечью вспоминают, как остались без зарплаты и гонораров, потому что плут Захид унес весь бюджет партии в бордель, где развлекался с отвратительными проститутками… И вот накануне он прибегает к еще одной отвратительной выходке: запускает несуразную, олигофреническую дезу о сыне президента – Гейдаре Алиеве. Как известно, недавно Гейдар Алиев, выполнив долг перед Родиной, в отличие от отпрысков лидеров оппозиции, унесших ноги из страны, благополучно завершил свою воинскую службу.