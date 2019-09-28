Эрдоган: «Противникам Турции не удастся добиться желаемого»

Власти Турции, планирующие укреплять военную мощь страны, делают ставку на развитие отечественного оборонпрома. Как передает агентство Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на торжественной церемонии передачи ВМС четвертого корвета отечественного производства.

«В последние годы оборонная промышленность Турции добилась крупных успехов, внеся значимый вклад в повышение обороноспособности страны. Турция полна решимости развивать военные технологии, создавать отечественное вооружение во всех областях: от кораблей до торпед, от ракет до электронных систем. Повышается импортозамещение. Турция покрывает уже 70 процентов собственных нужд в сфере обороны», - сказал глава турецкого государства.

Эрдоган отметил, что кризис вокруг участия Турции в проекте создания самолетов F-35 подтвердил правильность курса Анкары на развитие отечественных оборонных технологий: «Точно так же, как мы наладили производство беспилотников и спутников, поднимем в небо отечественные военные самолеты».

«...Противникам Турции не удастся добиться желаемого. Действия антитурецких кругов привели к активному развитию турецкого оборонпрома. Они разбудили спящего великана, и теперь им суждено пожинать последствия», - сказал турецкий лидер.