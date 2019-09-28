Неизвестный беспилотник сбит в небе над Турцией
Самолеты F-16 ВВС Турции были подняты в воздух с авиабазы «Инджирлик», чтобы сбить беспилотник, шесть раз нарушивший воздушное пространство страны над зоной операции «Щит Евфрата» и западной частью турецкой провинции Килис, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Согласно информации, страна происхождения и тип летательного аппарата неизвестны.
Обломки беспилотного летательного аппарата, упавшего между районом Чылдыроба и Центром временного размещения Беширие, обнаружены сотрудниками жандармерии провинции Килис.