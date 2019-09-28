Коллекцию из 25 автомобилей, изъятых властями Швейцарии у Теодорина Обианга Нгемы, сына президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, выставили на торги за 18,5 млн швейцарских франков (18,7 млн долларов США). Все машины будут проданы аукционным домом Bonhams.Об этом сообщил Reuters.

Суперкары выставили в гольф-клубе в Женеве. Посетители могут выбрать из семи автомобилей Ferrari, трех Lamborghini, пяти Bentley, a также Maserati и McLaren. Еще автолюбителям предлагают уникальную Lamborghini Veneno Roadster, которая выпущена всего в девяти экземплярах. За нее можно получить не менее 5,2 миллиона франков. На капот этой машины нанесены инициалы Нгемы. Еще один заметный лот — автомобиль из лимитированной серии Ferrari, гибридный гоночный суперкар LaFerrari.

Автомобили и яхта президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы были конфискованы прокуратурой Швейцарии по делу о финансовых махинациях в 2016 году. В феврале 2019-го все обвинения с него были сняты.

Теодоро Обианг правит Экваториальной Гвинеей с 1979 года. Он пришел к власти в результате военного переворота, свергнув с поста президента родного дядю.