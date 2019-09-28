Марин Ле Пен запретили приходить на похороны Ширака

Родственники скончавшегося экс-президента Франции Жака Ширака уведомили лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, что ее присутствие на церемонии его памяти нежелательно. Об этом сообщает телеканал BFM.

Agence France-Presse пишет, что родственники Ширака в субботу узнали из СМИ, что Марин Ле Пен намерена появиться в соборе Сен-Сюльпис. В дальнейшем они сообщили, что прийти на церемонию памяти Ширака - личное право Марин Ле Пен, однако они не хотели бы ее там видеть.

Сама Марин Ле Пен заявила, выступая в эфире телеканала France 3, что "официальных приглашений на эту церемонию не существует": "Однако следование республиканскому духу указывает нам на то, что в случае смерти человека ни о каком продолжении политического конфликта речи быть не может. Не может быть в данном случае никакой политической борьбы, так как речь идет о церемонии памяти политика".

Отец Марин Ле Пен - основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен был оппонентом Жака Ширака во втором туре президентских выборов 2002 года. Жак Ширак отказался участвовать в теледебатах с ним, подчеркнув, что "невозможно проводить дебаты с представителем сил, делающих ставку на ненависть и нетерпимость". В 2002 году во втором туре Жак Ширак одержал убедительную победу, получив 82% голосов, тогда как Ле Пена поддержали лишь около 18% избирателей.