Джавад Зариф: Трамп добивался встречи с Роухани

"Он отправлял к нам нескольких посланников", - сказал Зариф, по словам которого, эти люди должны были уведомить иранскую сторону о том, что Трамп "хочет провести встречу".

Президент США Дональд Трамп ранее поручил нескольким своим представителям договориться с Тегераном о проведении его встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал в интервью телеканалу NBC.

"А потом на своей пресс-конференции он заявил, что иранцы просят о встрече, а он еще не согласился на это. Это плохая исходная точка для консультаций", - добавил Зариф, напомнив, что Трамп во время Генассамблеи ООН заявил о готовности ужесточить санкции против Ирана.

Говоря о том, почему президент Ирана Хасан Роухани и американский лидер Дональд Трамп не встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зариф констатировал: "Французская сторона провела большую работу, мы признательны за это ей и многим другим, кто пытался поучаствовать. Но проблема была в том, что президент Трамп, как я понимаю, в большей степени заинтересован в самой встрече, нежели в ее содержании. Для нас важно содержание".