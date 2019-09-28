В Воронеже (РФ) неизвестные подключили электричество к батареям в жилом доме. В результате в одном из подъездов произошло возгорание и скончался пожилой мужчина, пишет Росбалт со ссылкой на местный портал «Обозреватель vrn».

Согласно информации, в мэрию поступила жалоба на пропуск электричества по сетям теплоснабжения. При этом возник пожар в одной из квартир. Спасатели решили эвакуировать жильцов двух подъездов дома — всего 115 человек.

По информации СМИ, в подъезде, где случился пожар, скончался 78-летний мужчина. Причина его смерти выясняется.

Жильцы рассказали изданию «Вести. Воронеж», что позвонили в аварийные службы после того, как в некоторых квартирах на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины. При этом в доме начались проблемы с электроснабжением. Приехавшие по вызову сотрудники аварийки установили, что по центральной системе отопления проходил ток.