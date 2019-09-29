Российское информагентство Sputnik получило отказ в получении аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее проведения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заявку на получение пропуска Sputnik подал за месяц до проведения съезда. Отрицательный ответ на запрос агентства организаторы конференции дали накануне проведения съезда. В письме с отказом не указана причина отрицательного ответа.

В свою очередь в Москве заявили, что примут симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии. «Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — говорится в сообщении МИД РФ.