Жителям Эмиратов списали миллионные долги
Более 200 жителей Объединенных Арабских Эмиратов были освобождены от выплаты жилищных кредитов по распоряжению наследного принца Абу-Даби и заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заеда и в соответствии с распоряжением президента шейха Халифы. Об этом пишет издание «Деловые Эмираты».
Накануне наследный принц распорядился освободить 211 граждан, проживающих в Абу-Даби, от их кредитов на 208 миллионов дирхамов ($56,6 млн).
Эмиратцы могут подать заявку на приобретение уже построенного дома или на землю, на которой будет построен дом. После этого они могут претендовать на получение жилищного кредита в размере 2 млн дирхамов ($544 тысячи) для строительства своего дома. Эти деньги автоматически вычитаются из их месячной заработной платы в течение 6-10 лет.
Глава суда наследного принца Абу-Даби и председатель жилищного управления Абу-Даби Джабер Аль-Сувайди объяснил, что этот шаг был сделан с целью улучшения качества жизни малообеспеченных слоев населения. В первую очередь мера распространяется на пенсионеров с низким уровнем дохода.