Жителям Эмиратов списали миллионные долги

Более 200 жителей Объединенных Арабских Эмиратов были освобождены от выплаты жилищных кредитов по распоряжению наследного принца Абу-Даби и заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заеда и в соответствии с распоряжением президента шейха Халифы. Об этом пишет издание «Деловые Эмираты».

Накануне наследный принц распорядился освободить 211 граждан, проживающих в Абу-Даби, от их кредитов на 208 миллионов дирхамов ($56,6 млн).