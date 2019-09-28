На греческом Лесбосе мигранты подняли бунт

В последние недели поток мигрантов с побережья Турции усилился. В лагере собралось 12,5 тыс. человек, хотя он рассчитан на три тысячи. Надеясь ускорить перевод на континент, мигранты подожгли контейнер для жилья, передает РИА Новости со ссылкой на Alpha.

На греческом острове Лесбос мигранты устроили бунт в центре приема и идентификации «Мориа», сообщают СМИ.

Прибывших пожарных атаковали сотни мигрантов, которые разбили две пожарные машины. Уничтожено семь или восемь контейнеров. По предварительной информации, в них сгорели женщина и ребенок.

Мигранты напали и на правоохранителей, пытаясь освободить других беженцев, которые оказались под стражей за различные нарушения закона. Полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Позднее мигранты, принадлежащие к разным религиям и национальностям, принялись драться друг с другом. Из лагеря началось массовое бегство, его покидают тысячи семей.

Мэр Митилини Эвстратиос Кителис признал, что «ситуация выходит из-под контроля».