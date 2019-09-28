В Еврокомиссии пожаловались на «тяжелые условия труда»

Чиновники Еврокомиссии все менее довольны условиями своей работы, говорится в отчете Европейской счетной палаты. Также отмечается, что привлекательность еврослужбы для молодежи снижается.

В различных структурах ЕС трудятся порядка 60 тысяч сотрудников, около половина из них заняты в Еврокомиссии. Зарплатный фонд сотрудников ЕК оценивается в 3,2 млрд евро в год - это около 2% от общего бюджета ЕС.