В Еврокомиссии пожаловались на «тяжелые условия труда»
Чиновники Еврокомиссии все менее довольны условиями своей работы, говорится в отчете Европейской счетной палаты. Также отмечается, что привлекательность еврослужбы для молодежи снижается.
В различных структурах ЕС трудятся порядка 60 тысяч сотрудников, около половина из них заняты в Еврокомиссии. Зарплатный фонд сотрудников ЕК оценивается в 3,2 млрд евро в год - это около 2% от общего бюджета ЕС.
В отчете аудиторов говорится, что меры, направленные на сокращение бюджетных расходов, имели «негативные последствия для персонала». «Отмечается заметное снижение удовлетворенности со стороны персонала и увеличение числа отпусков по болезни, в частности среди тех, кто в наибольшей степени пострадал от изменений условий и рабочей нагрузки», – передает РИА Новости содержание отчета.
Также отмечается, что менее благоприятными для служащих стали условия найма, а интерес потенциальных новобранцев снизился. Общее представление сотрудников о Еврокомиссии «как об организации, заботящейся о благополучии персонала», снизилось.
Отмечается «старение» еврочиновников. «Меньший набор персонала вследствие пятипроцентного сокращения должностей и повышение пенсионного возраста (с 63 до 66 лет) способствуют «старению» рабочей силы. Еще одним фактором является увеличение возраста новых сотрудников», – говорится в исследовании.