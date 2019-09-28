Аренда самолета для президента вызвала скандал на Кипре

На Кипре оппозиционные партии потребовали расследования истории вокруг обстоятельств предполагаемой аренды частного самолета, которым вылетела из США кипрская делегация во главе с президентом страны Никосом Анастасиадисом, но который в итоге вернулся в Нью-Йорк из-за технической проблемы.

"Платит ли за это кипрское правительство? Если да, то какова конкретная стоимость для кипрских налогоплательщиков?" - спрашивает член центрального комитета Демократической партии Манолис Кириаку, передает ТАСС.

Кириаку также дал понять, что если самолет был предоставлен президенту и делегации их друзьями, то необходимо знать, кто именно выступил в этой роли.

Парламентарий от Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Ирена Хараламбиду потребовала предоставить информацию о том, был ли частный самолет действительно зафрахтован правительством, и если да, то кто именно является его владельцем.

Согласно информации, распространенной газетой Phileleftheros, секретариат президента Кипра уже готовит ответ на эти вопросы, в котором будет назван владелец самолета.

Частный самолет, на борту которого находились президент Никос Анастасиадис, его супруга Андри, глава кипрского МИД Никос Христодулидис, официальный представитель правительства Кипра в ранге министра Продромос Продрому и другие члены кипрской делегации, участвовавшие в 74-й сессии Генассамблеи ООН, вылетел в субботу в Лондон из нью-йоркского аэропорта Джона Кеннеди. Однако в ночь на воскресенье этот самолет вернулся обратно, поскольку после трех часов полета над Атлантикой пилот обнаружил трещину в лобовом стекле кабины и принял решение лететь назад по соображениям безопасности.