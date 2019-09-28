Эйнулла Фатуллаев 01:40

Вместо пролога Несколько лет назад во Франции у меня состоялась одна небольшая бизнес-сделка с французским медиа-бизнесменом. Во время оплаты у меня не хватило денег. Да и, как это случается при череде неудач, подвела дебитная банковская карточка. Я остался должен французу, прибывшему из Канн, 5 тысяч евро. - Если вы мне доверяете, я вышлю вам деньги из Азербайджана. - Азербайджан, - многозначительно повторил француз. - Да, из Баку. - А знаете ли вы, что сейчас ваша первая леди, супруга Ильхама Алиева, проводит в нашем городе - Каннах Дни культуры Азербайджана? - прищурившись, спросил недоверчивый по характеру француз. – Если вы из Азербайджана, страны Алиевых, то я вам поверю на слово. Договорились! Мы крепко пожали друг другу руки, и отчеканенные французом на плохом английском языке последние слова наложили на меня двойную ответственность. Сразу же после приезда в Баку я без промедления ринулся в банк и тут же выслал деньги французу. * * * Что меня тронуло в словах недоверчивого француза, так это искреннее признание нашей небольшой, совершенно юной и не до конца сложившейся страны в одной из ключевых стран западного мира. К сожалению, в отличие от влиятельнейшей армянской диаспоры, потомки азербайджанских политических эмигрантов первой волны – Топчибашева, Джейхуна Гаджибекова, Шейхульисламова, Магеррамова и других деятелей первой Республики, унесенных ветром от большевистского преследования благодаря участию в Парижской мирной конференции, потеряли свою национальную идентичность, офранцузились, растеряли узы и ментальную общность со своим народом. Если посмотреть правде в глаза, неоценимую роль в признании Азербайджана во Франции сыграли основатель Третьей республики Гейдар Алиев и, конечно же, его преемник Ильхам Алиев. И безусловно, визитной карточкой Азербайджана во Франции стала полюбившаяся политическому бомонду Парижа первая леди – Мехрибан ханум.

Феерический успех Алиевых в Париже поражает воображение. Судите сами, как можно не оценить ошеломляющие внешнеполитические достижения президента! Буквально на днях суд французского города Лион отменил подписанные в 2017 и 2018 годах соглашения о дружбе между французскими городами Десин-Шарпье (Decines-Charpieu), Сен-Этьен (Saint-Etienne) и находящимися в армянской оккупационной зоне исконно азербайджанскими Шушой и Ходжавендом (бывший Мартунинский район). Согласно обоснованию суда, эти соглашения противоречат 73-й статье Конституции Франции, регулирующей кодекс территориальных единиц страны, и другим законам Франции. Таким образом суды Франции отменили уже 9 подобных соглашений, подписанных между городами Франции и учрежденным Арменией в Нагорном Карабахе руководством марионеточного правительства. Ильхаму Алиеву удалось добиться того, что оказалось не под силу такой мощнейшей региональной державе, как Турция. Официальная Анкара все еще находится под бременем холодной войны с официальным Парижем. И этому есть вполне аргументированное и логическое объяснение, ведь речь идет о державе, в которой могущественное мировое армянство пустило корни и укреплялось на протяжении долгих веков. По разным оценкам, во Франции проживают свыше полумиллиона сохранивших национальную аутентичность этнических армян. Позвольте, но армянская диаспора во Франции представлена не на торговых рынках, а органически слилась с французской политической и финансовой элитой. Ведь, начиная с Берлинского конгресса, с середины XIX столетия пресловутый «армянский вопрос» прочно укоренился в политической повестке дня Французской империи, озадаченной наряду с Британией и Россией затяжной болезнью хромого человека Европы – Османской империи. Первые армянские газеты стали выходить во Франции с середины XIX века, а влияние армянского национального самосознания на передовые французские умы берет свое начало со свергнутых кипрских королей из армянской династии Лузиньянов. Армяне во Франции всюду и везде – в политике, парламенте, правительстве, банках, СМИ… А имена прославленных армянских миллиардеров Гюльбенкяна и Манукяна стали нарицательными в высшем французском свете.

О влиянии армянской диаспоры первоначально на французскую буржуазию и аристократию, а в постмарксистский период на политическую и финансовую элиты свидетельствует неизменная политическая актуальность армянского вопроса. Где впервые прозвучала инициатива отделения Карабаха от Азербайджана? В старейшей газете французских коммунистов «Юманите»! Помните интервью академика Аганбекяна, а вслед за этим последовавшую однородную проармянскую позицию французской общественности?! Парламент какой страны приравнял отрицание «армянского геноцида» к святотатству, регламентировав его неадекватным уголовным наказанием? Великое национальное собрание Франции!.. Этот порочный список неограниченного влияния армянской диаспоры можно бесконечно продолжать. Однако первое окно из Азербайджана в Париж прорубил известный во всем мире политик советского масштаба Гейдар Алиев. Выдающиеся политические таланты, искусство дипломата, Божий дар, незаурядные личностные качества и, конечно же, феноменальный масштаб личности Гейдара Алиева обратили взор таких политиков голлистской поры, как Франсуа Миттеран и Жак Ширак, к едва обретшему независимость Азербайджану.

С какими почестями лидера далекого и незнакомого Азербайджана встречали в Елисейском дворце. И на наших глазах день за днем, час за часом страна обретала свою геополитическую значимость и исключительную самодостаточность. И преемник Гейдара Алиева – новый президент Ильхам Алиев был встречен в Париже с распростертыми объятиями. Президент превратил первую скрипку европейской политики Саркози – в лучшего друга Азербайджана. А позже Алиев и Макрон поняли друг друга с полуслова. Капля камень точит. В буквальном смысле ежедневная кропотливая и системная работа Мехрибан Алиевой в рамках межпарламентского сотрудничества и культурного диалога пробивала дорогу к сердцам и умам прогрессивной французской элиты, с каждым днем разрушая вековые стереотипы и ограничивая влияние политического инструментария внушительной армянской социальной группы. Результат не заставил себя долго ждать. С какой величавостью и помпезностью, кичливой самонадеянностью, либеральными танцами завораживая Макрона еще осенью прошлого года, Пашинян и его «революционная клика» встречали в Ереване Франкофонию?!

Париж стоит мессы! За вежливой европейской улыбкой кроется справедливая убежденность в политически мотивированном действе французских муниципалитетов, принимавших решение под влиянием диаспорального диктата. Вежливая и учтивая европейская улыбка – отнюдь не свидетельство того, что ее носитель разделит аннексионистскую политику и воспримет оккупационную зону как самообразование чистой воды. Ведь капля камень точит! И ежедневная кропотливая работа азербайджанских властей приоткрыла завесу сомнений вокруг несправедливого признания марионеточного режима в ипостаси народно-освободительного движения. Это крупнейший провал мирового армянства в целом и армянской диаспоры во Франции, в частности. Впервые за последние годы армянская дипломатия, как и диаспора, понесли серьезный урон, потеряв свои позиции в сердце Европы.