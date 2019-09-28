Британский генерал пожаловался на атаки России

Из-за кибератак с территорий России и других государств Великобритании приходится постоянно находиться в состоянии войны. Об этом заявил начальник Штаба обороны генерал Николас Картер, пишет Daily Telegraph.

«Все из-за того, что соперничество крупных держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожают нам каждый день», — заявил Картер и добавил, что основная угроза исходит с территории России и Китая.

Великобритания не оставит действия своих противников без ответа, подчеркнул Картер.

Ранее Вашингтон и Лондон уже обвиняли Кремль в кибератаках.