Демократы потребовали расшифровать переговоры Трампа с Путиным

Демократы будут добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил председатель комитета по разведке нижней палаты Конгресса Адам Шифф.

По его словам, демократы намерены установить, не подвергал ли Трамп риску национальную безопасность в разговорах с другими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.

При этом содержание бесед можно будет узнать, если эти записи хранятся в той же компьютерной системе, что и стенограммы переговоров Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.

Напомним, Трампа обвинили в том, что в июле в телефонной беседе с Зеленским он требовал начать дело о коррупции в отношении сына экс-вице-президента Джозефа Байдена. Члены Демпартии подозревают, что тем самым Трамп пытался подорвать позиции Байдена-старшего, который может стать его конкурентом на выборах 2020 года.