Бывший глава Минфина Армении остался за решеткой

"Апелляционный суд отклонил нашу апелляционную жалобу на арест Хачатряна", - сказал адвокат, выразив мнение, что судья "не смог противостоять оказываемому на него давлению".

Апелляционный суд Армении оставил в понедельник под арестом бывшего министра финансов, экс-главу комитета по госдоходам Гагика Хачатряна, обвиняемого в растрате в особо крупных размерах, сообщил журналистам его адвокат Ерем Саркисян, передает РИА Новости.

По словам Саркисяна, защита не надеется на внутригосударственные судебные инстанции и будет вынуждена перенести вопрос в международные инстанции. "К сожалению, это решение создаст серьезные проблемы в Европейском суде", - отметил адвокат.

Хачатрян был задержан Службой национальной безопасности 27 августа по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия, и растрате имущества в особо крупных размерах. Следователи обратились в суд с ходатайством о его аресте. Ходатайство было удовлетворено. Это решение позднее было обжаловано адвокатами.

Ранее Саркисян заявил журналистам, что его подзащитный не согласен с обвинением, а решение суда первой инстанции об аресте было неправомочным. Тем не менее, по его словам, "на депозитный счет соответствующего госоргана были перечислены суммы, указанные в обвинении по конкретным статьям". Он уточнил, что речь в обвинении в целом идет о 226 миллионах драмах, эквивалентных 475 тысячам долларов. Тем самым, по словам адвоката, если обвинение будет обосновано, есть гарантии, что суммы ущерба будут возмещены.

Хачатрян занимал ранее высокие должности в фискальных органах. Был министром финансов в 2014-2016 годах.